Mauro Giovanardi. L’associazione Chute festeggia i suoi 7 anni

L’associazione culturale La Chute festeggia i suoi primi 7 anni di attività culturale stasera dalle 20 in poi al Circolo Il Progresso di Via Vittorio Emanuele II. Star della serata il vocalist Mauro Ermanno Giovanardi, che si esibirà con Marco Carusino e i musicisti de La Chute Orchestra, ma la festa si annuncia un flusso continuo, attento e stimolante di ospiti e sorprese. Fra queste le videoproiezioni delle opere di David Jack Lanzini e delle foto live di Stefania Pucci, la proiezione in anteprima del nuovo video de La Chute Orchestra "Tuo sarò", il dj set, prima e dopo il concerto, di Biascico & Crudo dj. Ma, veniamo al concerto del leader dei La Crus Mauro Ermanno Giovanardi, che molti ricorderanno per l’interpretazione del brano "Io Confesso" al Sanremo 2011. In questo tour il cantante, produttore e bassista si mette in gioco con intensità, e tanta voglia di sperimentare. "Se dovessi definire il mio stile, direi che ha un passato che affonda le sue radici nel post punk e nella new wave, con la passione per le colonne sonore, e dove la parola regna su tutto".

G.Ball.