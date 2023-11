Maupal colora Coverciano: un murale accanto allo spogliatoio degli Azzurri

Firenze, 13 novembre 2023 – Al Centro Tecnico di Coverciano a Firenze, l’artista Mauro Pallotta, in arte Maupal e al ventunesimo posto degli street artist più influenti al mondo, ha realizzato un murale per celebrare il momento in cui i calciatori cantano l’Inno di Mameli. L’opera è stata realizzata proprio accanto agli spogliatoi dei giocatori della Nazionale. Il rapporto tra arte e calcio ha accompagnato l’evoluzione di Coverciano fin da quando il Centro Tecnico Federale è stato inaugurato nel 1958. Dal fregio di uno dei padri dell’astrattismo classico fiorentino, Gualtiero Nativi, che adornava in origine il bar e che oggi si ritrova nel corridoio che conduce all’aula magna, fino alle installazioni di Michelangelo Pistoletto, che dallo scorso giugno arricchiscono tutto il Centro Tecnico. Oggi, un’altra opera enfatizza ancora di più, il binomio calcio-arte, colorando Coverciano.

"C’è un momento magico in cui tutta l’Italia si unisce: è nel momento topico dell'inno, prima di ogni partita, cantato dagli Azzurri in cui esprimono la condivisione, la forza e la passione. Poterlo dipingere nel centro sportivo di Coverciano, stando fianco a fianco con gli atleti, lo staff e l'allenatore è un’emozione indescrivibile, è stimolante… è un vero onore per me”. Ha sottolineato Maupal.