Mattagnanese in formato derby. Battaglia vittoriosa con Prato

Borgo San Lorenzo in festa. La Mattagnanese batte 1-0 il Futsal Prato nel super derby toscano del campionato di serie B. Determinante per i mugellani un gran gol del capitano De Gennaro, a metà del secondo tempo, con un tiro dal limite dell’area leggermente deviato. Tre punti d’oro per i mugellani che tornano a vincere, dopo tre sconfitte consecutive, contro i rivali di sempre in una sfida di antiche tradizioni e rivalità. La partita è stata molto combattuta e tattica e con un risultato finale insolito per il calcio a 5. Il Prato ha tentato anche la carta del portiere in movimento, ma senza riuscire ad agguantare il pareggio. La Mattagnanese sale a quota 6 in classifica a un solo punto dai pratesi.

"Abbiamo ben interpretato la partita - dice il presidente della Mattagnanese, Tommaso Quartani - conquistando la vittoria casalinga con grinta e impegno davanti a un numeroso pubblico che ringrazio. La posta in palio era troppo importante e questo è andato a scapito del bel gioco e delle occasioni da gol. Un successo di squadra, concentrati e determinati, contro un avversario di valore. Un applauso particolare va al nostro portierone Buti che, dopo dieci giorni di assenza forzata, è riuscito ad essere in campo disputando una prestazione fondamentale. Il merito è però di tutto il gruppo con in evidenza anche lo spagnolo Gomez" (nella foto).

Una vittoria che riporta fiducia nel gruppo rossoverde, in vista della difficile trasferta di sabato prossimo sul campo della capolista Versilia che ha battuto fuori casa la Sangiovannese 5-4.

F.Que.