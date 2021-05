Firenze, 19 maggio 2021 – Dopo lo stop del settore dei matrimoni nell’anno nero del Covid, la ripartenza sarà fondamentale per tante imprese. Firenze, del resto, è una tra le città più belle e romantiche del mondo, location ideale per il giorno più bello. Ma quanto costa sposarsi nei luoghi più suggestivi ed esclusivi della città?

Il Comune di Firenze ha fatto una lista di luoghi pubblici indicando un costo secondo un tariffario ben preciso: si va da 1.500 euro, in orario di apertura e se almeno uno degli sposi è residente, fino a 3.000 euro a giardino chiuso e per non residenti. Il Salone dei Cinquecento, dal mirabile soffitto a cassettoni incorniciato da sculture, dipinti e preziose opere d’arte, ha un costo fisso di 5.000 euro per tutti. Il Giardino delle Rose in orario di apertura costa 1500 euro se uno dei due è residente, 1750 euro se uno dei due è residente in provincia, 2250 per i non residenti. Fuori dall’orario di apertura si arriva a 3000 euro. La Sala Rossa di Palazzo Vecchio è gratuita durante la normale apertura degli uffici se almeno uno degli sposi è residente, costa 250 euro se uno dei due è residente in provincia di Firenze e 750 euro se nessuno è residente. Fuori dall’orario di ufficio le cifre crescono fino a 1500 euro. La Sala di Lorenzo, Villa Vogel e il Museo Bardini costano 500 euro in orario d'ufficio se uno degli sposi è residente, 750 euro se almeno uno è residente in provincia e 1250 euro per i non residenti. Fuori dall’orario di ufficio si arriva fino a 2000 euro. Ovviamente sempre nel rispetto di tutte le normative anti Covid

Maurizio Costanzo