Matilde e le due vite con Maria Sole: "Il teatro è verità, ci metto il cuore"

Sarà la biondissima showgirl della Rai, Matilde Brandi, oggi direttrice artistica della scuola di danza del Circolo Aeronautica Militare di Roma, a portare sul palco del Teatro Le Laudi "Una come me", domani alle 21 e domenica alle 17, spettacolo diretto da Francesco Branchetti. Una commedia dai toni divertenti, ma di grande riflessione: la doppia personalità. Matilde ci ha raccontato le sue emozioni.

Partiamo dallo spettacolo: chi è Maria Sole? Come è riuscita a gestire la doppia personalità che interpreta?

"Maria Sole è una donna forte e fragile che soffre di un disturbo della personalità, la schizofrenia e vive due vite contemporaneamente. Io sono come lei, forte e fragile e anche io ho spesso, come molti di noi, una doppia personalità. Esistono in me due ‘Matilde’, entrambe fanno parte di me".

Nasce come ballerina, ha fatto tanta tv, come è l’approccio con il teatro?

"Il teatro è casa.Recitare è mettere tutta me stessa in ogni personaggio che interpreto e prendere qualcosa da ognuno di essi. Il teatro è verità non esiste finzione, se piaci piaci, se non piaci lo senti".

Non le manca la tv? O preferisce il rapporto diretto con il pubblico?

"La tv mi manca, io sono nata lavorando in tv e spero di poter fare ancora tanto. Il teatro come detto prima, ti fa sentire il calore del pubblico, gli applausi, le risate e le emozioni. Non ho una preferenza, mi piacerebbe fare entrambe le cose".

La passione per il teatro la coltiva fin da bambina? Alla domanda ‘Cosa vuoi fare da grande’, cosa rispondeva?

"Da bambina ho sempre sognato di fare la showgirl quindi, cantare, ballare e recitare, essere completa".

Ha realizzato i suoi sogni?

"Credo di sì, ho due figlie che amo, ho ballato tanto, fatto musical, spettacoli di teatro. Al momento ho un musical con cui sto per debuttare ’Hairspray’ e sono in tournée con questo spettacolo: sto facendo ciò che amo e che ho sempre sognato".

Cosa si aspetta da questo spettacolo?

"Mi aspetto tanto, perché è divertente, fa riflettere e mi sento nel personaggio, ho portato Matilde sul palco essendo me stessa con grande sincerità e il pubblico lo capisce e lo apprezza".

Progetti futuri?

"Il 26 gennaio debutto a Montecatini con il musical ’Hairspray’ e faremo Milano, Torino e tante altre città. Poi ci sono dei progetti in tv, di cui vi parlerò a tempo debito…".