Mastandrea in sala per l’anteprima di ’Nonostante’

Valerio Mastandrea sarà al Cinema Grotta di Sesto Fiorentino (via Gramsci 387) oggi alle 18. L’attore e regista romano introdurrà la proiezione in anteprima del nuovo film ’Nonostante’, in uscita a fine marzo. Si tratta del secondo film da regista per Mastandrea che, però, figura anche fra gli interpreti principali accanto a Dolores Fonzi, Barbara Ronchi, Lino Musella e Laura Morante. Presentato all’ultima edizione del Festival di Venezia nella sezione ’Orizzonti’, ’Nonostante’ è una storia emozionante e onirica che racconta la forza e la dirompenza di un amore nato dove meno ci si potrebbe aspettare: tra le mura di un ospedale dove l’esistenza di un uomo, ricoverato da alcune settimane e che apprezza l’apparente tranquillità del luogo rispetto al mondo esterno, viene stravolta dall’arrivo di un’altra compagna di stanza che, invece, vorrebbe lasciare il reparto anche se non completamente guarita.