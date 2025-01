Massini-Jannacci: uomini nel lampo. La canzone diventa teatro sui diritti

Un’esplosione, un figlio che dialoga con il padre, un giovane uomo al quale un incidente sul lavoro ha tolto la vita. È ‘L’uomo nel lampo’, l’intenso dialogo in parole e musica che Stefano Massini e Paolo Jannacci portano in scena stasera alle 21 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Una riflessione sul mondo del lavoro e sui diritti, di cui si sente sempre più necessità, in un’Italia troppo colpita dalle morti bianche e delle quali il territorio fiorentino è scosso dai tragici eventi del 2024, dal crollo di via Mariti allo scoppio di Calenzano.

Nel mezzo tutti gli altri, strappati troppo presto dalla vita e di cui il protagonista del dialogo potrebbe far parte. Uno di quelli che non fa scandalo, dove il diritto alla vita è stato soppiantato da quello al lavoro, in un cortocircuito che non dovrebbe esistere, se il lavoro nobilita l’uomo e dà significato alla stessa esistenza.

Quello del musicista Paolo Jannacci e di Stefano Massini, nuovo direttore artistico del Teatro della Toscana e vincitore di un Tony Award, è uno spettacolo in musica che i due artisti avevano già presentato lo scorso anno al Teatro Ariston di Sanremo per la 74ª edizione del Festival della canzone italiana, e che vuole portare alla luce la drammatica realtà di tante famiglie che devono superare un lutto, come il figlio che cresce con la foto del padre appesa al muro, in un continuo scambio di battute intervallato dal suono della tromba di Daniele Moretto a fare da sfondo. E poi tante altre storie, che non necessariamente finiscono con la morte, ma che mettono in primo piano i diritti del lavoro. In una città, come Campi Bisenzio che della lotta ha fatto la sua forza, grazie ai lavoratori della Gkn.

Ad anticipare lo spettacolo, alle 18,30, Alberto Prunetti presenta i libri ‘Troncamacchioni’ (Feltrinelli, 2024) e ‘Amianto, una storia operaia’ (Alegre, 2024), insieme al presidente dell’Accademia dei Perseveranti, Andrea Bacci, nel cartellone di eventi di ‘Ca.Ra. Campi racconta - Libri di stagione’. Lo spettacolo fa parte della stagione di prosa del teatro, sotto la direzione di Sandra Gesualdi e la consulenza di Piero Pelù. Biglietti disponibili alla biglietteria del teatro e su ticketone.it. Per informazioni è possibile contattare lo 055 8940864 o il 346 3038170.

Lorenzo Ottanelli