Massanera Incendio brucia 50 ettari "Una ferita al cuore della foresta"

Decine di persone fino a tarda sera ieri hanno lottato con un incendio che ha colpito la zona di Massanera di Reggello. Partite da un’area interna impervia raggiungibile solo a piedi, le fiamme si sono presto diramate, anche a causa della difficoltà che i vigili hanno incontrato per un intervento da terra. Per colpa del gran caldo degli ultimi giorni, ma anche del vento e della pendenza, il fuoco si è propagate in poco tempo, con fumo e fiamme ben visibili anche da lontano. L’incendio ha interessato l’area naturale protetta di Sant’Antonio, da Pontifogni verso il Campo d’armi. Ma presto le fiamme si sono incanalate anche su altri fronti per un totale di circa 50 ettari di area boschiva. La sala operativa regionale ha disposto l’invio immediato di due elicotteri a cui si sono aggiunti dopo poco tempo altri mezzi, per un totale di cinque elicotteri regionali, due canadair e un Fire boss, nonché trenta squadre di volontariato antincendio boschivo. La situazione in serata è migliorata, anche se nella gola di Poggio alle Polpette è visibile del fumo e il fuoco sembra ancora attivo.

Fino alle sei di stamattina le squadre di volontari a terra sono state impegnate per la bonifica, con la speranza che il fuoco non riprenda. "È una ferita nel cuore della nostra foresta – commenta il sindaco Piero Giunti –. Subito ci siamo accertati che non vi fossero persone a rischio, verificando anche che i due luoghi dove si svolgono i campi estivi fossero vuoti. Non ci sono case in zona".

Nella mattinata di ieri invece si è sviluppato un incendio a Tavarnuzze nel Comune di Impruneta, interessando una pineta e campi vicino al raccordo autostradale Firenze-Siena. L’intervento di 5 squadre di volontariato antincendio boschivo e dei vigili del fuoco ha permesso di tenere sotto controllo il fuoco e domarlo nel giro di poche ore.

Manuela Plastina