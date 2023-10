Massa Ciclica. Mobilità per tutti

A Borgo San Lorenzo torna la Massa Ciclica. Si tratta di una pedalata facile e adatta a tutti, lungo piste ciclabili e strade cittadine, organizzata dal Coordinamento Mugello Ciclabile con l’obiettivo di promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto e come strumento per la rigenerazione dello spazio urbano. Una risposta, in positivo, alle tante polemiche che animano Borgo San Lorenzo a proposito di piste ciclabili, e tra ciclisti e automobilisti. Così il prossimo venerdì 13 ottobre si pedalerà. Con ritrovo in piazza Dante alle 18, per concludere il percorso intorno alle 19,30, con un momento conviviale.