Marta Zoboli da Zelig al Corsini

Oggi pomeriggio, alle ore 18, sul palcoscenico del teatro Corsini di Barberino di Mugello sale Marta Zoboli, volto noto in ruoli comici della Tv nazionale, da Zelig, per sei anni, fino al Festival di San Remo e al Saturday Night Live con Claudio Bisio.

A Barberino Marta Zoboli presenta "Simply the best" per la regia di Marta Dalla Via. Si tratta di uno spettacolo sul compleanno, anzi sul compleanno più un giorno, ossia sul giorno dopo, dove Zoboli riversa la sua verve, conosciuta anche in radio, inviata per Caterpillar su Radio 2; mentre al cinema ha fatto parte del cast di "Tutte lo vogliono", con Enrico Brignano. "Simply the best" è il suo primo spettacolo teatrale in cui Marta recita da solista, con un testo a sua firma.