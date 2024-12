Marroni natalizi e altri eventi

Anche in Mugello non mancano i mercatini di Natale. Iniziamo da Marradi, con “Marrone d’inverno“, dove si proporranno i prodotti tipici a base di marroni, insieme al mercatino natalizio, con tanti banchi colmi di oggetti d’artigianato e tante idee regalo. Babbo Natale sarà in piazza Scalelle, ad attendere le letterine dei bambini, ci si potrà riscaldare al tepore dei braceri delle caldarroste sorseggiando vin brulé, e non mancherà musica dal vivo e animazione e gonfiabili per i più piccoli. A Borgo San Lorenzo si conclude oggi Apotheca, una mostra – mercato di artigianato, allestita nel monastero di Santa Caterina, all’interno del grande chiostro. Tantissimi e vari prodotti, tutti artigianali, e di qualità. E nel centro storico borghigiano non mancano iniziative natalizie.