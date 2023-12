Marradi-Faenza, tornano i treni: "Meno corse e controlli accurati"

Da stamani, finalmente, i treni hanno ripreso a viaggiare sull’intera tratta della Faentina. Dopo uno stop durato più di sette mesi, da Marradi a Faenza torna il collegamento in treno (fino a ieri c’era soltanto quello in autobus). Ora si è ripartiti, ma con servizi un po’ ridotti e anche con la spada di Damocle del maltempo. La tratta Marradi – Faenza è infatti sotto il controllo del Sanf, il Sistema di allertamento nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge. Perché in pochi chilometri, nel tratto intorno a Brisighella, ci sono duecento movimenti franosi, causati dal maltempo e dall’alluvione dello scorso maggio, molti dei quali ancora da sistemare. Frane che con nuove piogge abbondanti potrebbero tornare a muoversi.

Ma non si poteva rimandare ancora la riapertura di un’importante linea interregionale, qual è la Faentina. Si è così deciso di installare un sistema di monitoraggio: "Sostanzialmente – spiega Efisio Murgia, della Direzione Tecnica di Rfi – la tratta tra Marradi e Faenza è stata suddivisa in segmenti di circa un chilometro. In questi segmenti vengono verificati ogni ora i parametri pluviometrici. Vengono poi monitorati tutti i parametri di propensione al rischio idrogeologico". Se piove troppo, e se la Regione Emilia Romagna dichiara allerte meteo arancioni o rosse, la circolazione ferroviaria viene immediatamente interrotta. E il blocco dura per tutto il periodo dell’emergenza. Con il ritorno dei bus sostitutivi, per garantire comunque un collegamento.

C’è anche una riduzione del numero delle corse. Se infatti – sottolinea Trenitalia – "l’offerta ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo è invariata rispetto a quella pre-alluvione, con l’aggiunta del nuovo treno in partenza da Firenze alle 21.40, subisce alcune variazioni tra Borgo S. Lorenzo e Faenza, a causa di una riduzione della velocità che i treni dovranno rispettare su un tratto di linea fra Marradi e Faenza. Nei giorni lavorativi sono previsti 10 collegamenti diretti tra Firenze e Faenza e 5 con interscambio a Borgo San Lorenzo, mentre nei giorni festivi sono dieci i collegamenti diretti e due quelli con interscambio".

Paolo Guidotti