Marina Rinaldi. Una sfilata per i Rotary

Ceccuti

Una sfilata di eccezione appositamente realizzata per il Rotary. È stata la nota stilista Marina Rinaldi la protagonista della serata che si è svolta pochi giorni fa a Villa Viviani, e che è stata organizzata dai Rotary Club Fiesole, Firenze Sud e Bagno a Ripoli con lo scopo di raccogliere fondi a favore del progetto ’Stand up for life nel Madagascar’. A fare gli onori di casa la presidente del Rotary Fiesole, Manila Peccantini, che ha voluto ringraziare Teodolinda Maresca e le modelle della rinomata maison, nonché le indossatrici scelte fra le signore Rotary che hanno sfilato indossando le proposte di Marina Rinaldi per la prossima stagione, mostrando al pubblico in sala quali saranno le tendenze cui ispirarsi nei prossimi mesi. A prevalere, per esempio, saranno i colori forti e decisi, capaci di accendere serate indimenticabili. Hanno chiuso la sfilata anche due bellissime ’nonne’ rotariane, accompagnate dalle loro nipotine; e per incrementare la raccolta fondi a favore dello speciale service per Busajo, una lotteria con ricchi premi. "Nato nel 2012 ad Ambovombe, nel sud del Madagascar – spiega la presidente Peccantini -, in seguito all’incontro con una bambina denutrita che a sette anni pesava solo sette chilogrammi, il progetto ’Stand up for life’ ha il preciso obiettivo di difendere l’esistenza e migliorare la qualità della vita di molti bambini di strada. Oggi, infatti, ’La Casa della Speranza’ fornisce 300 pasti al giorno e si occupa della salute dei bambini offrendo loro adeguata assistenza sanitaria ed una corretta istruzione. Ogni giorno, inoltre, i piccoli possono provvedere alla propria igiene orale e della persona, e seguire un preciso programma di scolarizzazione, con la possibilità di un sostegno concreto anche a distanza".