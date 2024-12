Addio alla storica e critica d’arte Marilena Mosco

Firenze, 31 dicembre 2024 – Addio a Maria Maddalena Mosco, per tutti Marilena, storica e critica d’arte, a lungo direttrice del Museo degli Argenti a Palazzo Pitti.

Ne dà notizia l’Associazione Amici di Palazzo Pitti, per voce del presidente Carlo Sisi. “Infaticabile organizzatrice di mostre, sempre curiose e documentatissime, dove la bizzarria degli spunti d’indagine non cedeva mai al primato del rigore nella ricerca – la ricordano gli Amici – Fra le sue tante iniziative culturali ricordiamo le mostre “La Maddalena tra sacro e profano” e “ L’arte del gioiello e il gioiello d’artista”, con la quale il museo iniziò quella tradizione di collezione e valorizzazione del design nel gioiello contemporaneo, aprendo gli spazi del museo a celebrare non solo la creatività del passato, ma pure quella che, ispirandosi alla sua antica tradizione, sapeva andare oltre le consuetudini formali del millennio che andava chiudendosi col ‘900. Marilena aveva al suo attivo diverse pubblicazioni che riguardavano sia il suo privilegiato periodo di studi, il Barocco: “Itinerario di Firenze barocca”, “Guida di Palazzo Pitti”, “Collezioni e collezionisti nel Museo degli Argenti”, “Cornici dei Medici” come nuove sfide d’indagine, filone di studi a cui appartiene il suo impegno di ricerca sulla creatività delle donne, scaturito nel volume “Artisti in coppia” centrato sulla passione-complicità-competizione fra gli artisti del ‘900. Recentemente collaborava con le riviste “Art e Dossier” ed “Erba d’Arno” approfondendo argomenti dedicati alla storia delle donne artiste oltre a scrivere presentazioni di artiste e scrittrici contemporanee”.

Solo pochi giorni fa, il 26 dicembre, Firenze aveva detto addio a un’altra storica dell’arte, Serena Padovani.