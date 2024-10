Marika, Toscana, Bianca o Viola: via al contest

Sarà un contest, aperto a tutti i cittadini, a scegliere il nome della fresa che scaverà il secondo tunnel da Campo Marte a Rifredi. L’opera rientra nel Passante AV di Firenze, che prevede la realizzazione della nuova Stazione Belfiore e di un passante ferroviario Tav composto da due gallerie a singolo binario. A partire da ieri e fino al 28 ottobre, collegandosi al sito ’passantefirenze.it’, si potrà scegliere fra quattro proposte. Per votare, sarà sufficiente cliccare su in homapage su “Vota ora” cliccando su “Partecipa al contest per la scelta del nome”, registrarsi con un indirizzo e-mail valido ed esprimere la propria preferenza. Si potrà quindi scegliere tra i seguenti nomi: Marika, Toscana, Bianca e Viola. Il nome più votato sarà annunciato durante la cerimonia di inaugurazione della nuova macchina, che si terrà presso il cantiere di Campo di Marte in via del Campo d’Arrigo a Firenze. La partenza della seconda Tbm, utilizzata per lo scavo della galleria del binario dispari, è prevista nel prossimo mese di novembre, quando la prima fresa Iris sarà arrivata in prossimità della Fortezza.