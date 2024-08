Marcovaldo e i tempi moderni. Favola urbana tra poesia e ironia

Teatro con spettacolo in omaggio a Italo Calvino. Stasera alle 21 a Badia a Settimo al Circolo Arci "Vittorio Masiani" la Compagnia Arca Azzurra con i suoi attori mette in scena "Marcovaldo". Un tributo a uno degli scrittori più acuti e poliedrici della nostra letteratura. Per la rassegna "Me.Mo. Storie di persone e parole" a cura di Arca Azzurra.

Il pubblico potrà seguire le avventure di Marcovaldo attraversando le stagioni dentro una città italiana non meglio identificata alle soglie della modernità. Una favola urbana, tra poesia ed ironia, che fa ancora molto riflettere sulle storture del mondo che l’uomo si è andato costruendo: al centro, una città, una umanità tutta presa dalle contraddizioni del boom economico e ancora permeata di una nostalgia tenace per un’epoca gentile ormai perduta, smarritasi nelle corsie dei supermercati, risucchiata dall’avanzare inarrestabile del cemento, irrecuperabile anche con le migliori intenzioni. Tra inquinamento e pubblicità, consumismo e povertà, la natura sa ancora affacciarsi nel paesaggio urbano, provocando però solo turbamento e stupore e mal di pancia.

Me.mo. è un itinerario di eventi teatrali fino a novembre a Firenze e dintorni distribuiti all’interno dei contenitori "Estate Fiorentina", "Open City" e "Autunno Fiorentino". Unico cartellone che avrà appuntamenti in tutti e 5 i quartieri della città. Informazioni: 055 8290137; e-mail [email protected]–Web www.arca-azzurra.it