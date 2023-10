Marco danza in carrozzella a Signa ai Mondiali

Ancora una grande sfida in arrivo per Marco Galli, 38 anni, di Signa, atleta e ballerino, campione di wheelchair dance, ovvero di danza in sedia a rotelle. Dal 24 al 26 novembre sarà infatti all’Rds Stadium di Genova, per i campionati mondiali, per due specialità: Combi Latin Class 2 e Conventional Solo Uomini Classe 2 in quanto campione italiano di entrambe le discipline. Con lui ci sarà Elisa Fabiani, 27 anni, di Piombino, direttrice tecnica dell’Asd Ad Maiora Dancing Team, a Piombino.