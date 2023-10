Firenze, Marco Carrai è il nuovo presidente della Fondazione ospedale Meyer

Firenze, 2 ottobre 2023 - L’imprenditore fiorentino Marco Carrai è il nuovo presidente della Fondazione Meyer. Carrai, classe ’75, è stato nominato dal direttore generale dell’Aou Meyer Irccs Paolo Morello Marchese in considerazione dell’esperienza già acquisita in campo economico, sociale e istituzionale, e del profilo professionale funzionale e coerente con il ruolo che lo attende nei prossimi anni, orientato alla capacità di relazione e di attrazione di risorse a sostegno delle attività strategiche e innovative dell’ospedale pediatrico fiorentino. Carrai succede al professor Gianpaolo Donzelli, che ha guidato la Fondazione per nove anni: “Innanzitutto lo ringraziamo di cuore per il grandissimo impegno e l'amore manifestato verso il nostro ospedale. Le sue competenze, la sua cultura e il suo impegno non verranno persi in quanto la sua presenza sarà assicurata all'interno del Cda della Fondazione”. Maurizio Costanzo