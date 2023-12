Maratona radiofonica dedicata a Italo Calvino grazie al progetto Fosca

Da domani (ore 19) a domenica 24 dicembre (ore 7) il Mad (Murate Art District) di Firenze ospita la maratona radiofonica "10/100 anni con Italo Calvino" grazie al progetto di Fosca e fangoradio.it. (online su https://fangoradio.com e in presenza). Dodici ore di lettura collettiva dell’opera di Italo Calvino, attraverso i contributi di tanti e diversi interpreti, amatori, professionisti e semplici lettori. A sostegno delle letture nel corso della notte si alternano anche musicisti con interventi sonori. L’opera vuole restituire, a chi ascolta, la poetica di Calvino tramite il costante risuonare delle sue parole. Quest’anno sarà per Fosca una doppia celebrazione: 10 anni di maratone e 100 anni dalla morte di Italo Calvino. Fosca è una rete in continua definizione che mira a creare spazi di indagine e riflessione nella cultura contemporanea, attraverso creazioni nell’ambito delle arti performative e visive, con centralità sul tema del corpo.