Maratona oratoria della Camera penale. Davanti al tribunale si parla di carcere: "Dialogo aperto a chiunque"

Maratona oratoria della Camera penale di Firenze domani davanti al palazzo di giustizia del capoluogo toscano. I penalisti fiorentini hanno aderito alla iniziativa nazionale deliberata dalla giunta Ucpi lo scorso 20 maggio e denominata ‘Maratona oratoria a staffetta’ per sensibilizzare l’opinione pubblica "sulle gravissime condizioni in cui versano le carceri italiane ed i detenuti ristretti". Gli avvocati si ritroveranno dalle 9 davanti all’ingresso del Palazzo di giustizia in viale Guidoni con un presidio (gazebo): "Chiunque - si spiega - vorrà intervenire potrà farlo per esprimere il proprio pensiero sul tema".