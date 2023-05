Maratona e concerto per Michela Noli Così si ricorda Ia donna uccisa dall’ex

Combattere la violenza sulle donne e ricordare chi ha subito e sofferto, tanto da arrivare a perdere la vita. Firenze non può dimenticare Michela Noli, la 31enne uccisa nel 2016 dall’ex marito. Da quel tragico evento Paola Alberti e Massimo Noli, genitori di Michela, hanno iniziato a organizzare eventi e iniziative, per sensibilizzare le persone sul tema della violenza contro le donne. Così siamo arrivati alla sesta edizione del progetto "Per Michela": per il 2023 sono previste in particolare due iniziative, il 14 maggio e il 15 giugno. La prima è una maratona (dal nome "Corri per Michela") – organizzata da Gs Le Torri Podismo - che prenderà il via domenica mattina nel Giardino Michela Noli in via Torcicoda alle 9.30: si potrà scegliere se partecipare alla corsa podistica non competitiva di 7 km o alla passeggiata ludico-motoria di 5km. La partecipazione alla corsa richiede una quota di iscrizione di 5 euro (2 euro per la camminata), che verranno interamente devoluti all’associazione Artemisia per le attività a supporto delle donne e dei bambini o bambine vittime di violenza. Il secondo appuntamento è "Insieme per Michela", un concerto ad ingresso libero all’UltraVox, nell’Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine. L’evento coincide con la serata finale del "Metropolitan Area Contest", concorso musicale per band giovanili della città giunto alla quinta edizione. Nel parco, sarà allestito un gazebo di Artemisia per favorire la distribuzione di materiale informativo e la raccolta fondi. Il progetto "Per Michela" rientra anche in un programma continuativo di sensibilizzazione promosso da Toscana Aeroporti per i propri dipendenti.

E tutte le iniziative vengono realizzate anche grazie al supporto di Regione, Comune, Uisp di Firenze, Artemisia. "Siamo particolarmente legati al progetto ‘Per Michela’ ed è per questo che ci impegniamo ogni anno per la realizzazione di queste iniziative con la speranza che possano raggiungere un pubblico sempre più ampio", si afferma da Toscana Aeroporti. "Siamo a fianco della famiglia e, grazie alla loro forza di volontà, abbiamo sempre più determinazione nel vincere la sfida di civiltà a favore di tutte le donne", il commento dell’assessora a diritti e pari opportunità Benedetta Albanese. L’assessore allo sport Cosimo Guccione ha aggiunto che "sarà un’occasione per incontrarsi, camminare e correre insieme per ricordare Michela".

