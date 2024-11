Marathon, 11mila in festa. E il nonno runner a 95 anni

Una festa di colori vividi sotto un cielo di ghisa novembrina, fatica tosta, cuore e polmoni a mille, lacime, sorrisi e ai margini le puntuali polemiche di non pochi automobilisti fiorentini a sbuffare per le strade temporaneamente chiuse. Va in cantiere così la Firenze Marathon, edizione numero 40, e ci lascia l’immagine più bella degli ultimi anni. Quella di Angelo Squadrone, 95 primavere sulle spalle, che taglia il traguardo della 10 chilometri. Il tempo? Cosa conta quando c’è questa voglia matta di esserci a dispetto dell’età? Due ore. E trecento ’colleghi’ alle spalle. Altra bella storia: una coppia di giovani sposi ha partecipato alla corsa completandola con i vestiti... da cerimonia.

E ieri nelle strade della città erano 11mila i maratoneti che hanno corso dal Duomo alle Cascine, dal Campo di Marte a santa Croce, dall’Oltrarno a Bellariva. Quarantadue chilometri e 195 metri macinati con il cuore. Nel parterre di partenza, alle 8:30, anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, mentre la sindaca Sara Funaro ha dato il via ufficiale alla maratona.

"Grazie a quanti hanno reso possibile questo evento, per la Toscana è un grande onore ospitare la seconda maratona italiana per numerosità" ha detto Giani. Per Funaro è "una grande emozione" e "davvero un’edizione incredibile" perché insieme alla 10 km sono circa 12mila iscritti e partecipanti da oltre 90 nazioni, un fiume di persone meravigliose nella nostra città". Nel parterre di area partenza e arrivo anche l’assessore allo sport Letizia Perini e il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione.

Per la cronaca la vittoria della Marathon è andata allo straordinario atleta keniano Samuel Kiplimo Naibei che ha chiuso la corsa in 2 ore 12 minuti e 51 secondi. Al femminile il Kenya fa il bis con il successo di Dorine Jerop Murkomen in (2h27’01“).

Primo italiano e quinto assoluto Hicham Boufars (ASD Int. Security) in 2h18’24”, tra le donne prima azzurra e quinta assoluta Maria Gorette Subano (CUS Pro Patria Milano), che migliora il 6° posto dello scorso anno, quando era al debutto sulla distanza di maratona, chiudendo in 2h39’59”.

Emanuele Baldi