La memoria di Manzoni custodita con i Grandi di Santa Croce

Firenze, 7 novembre 2023 - La memoria di Alessandro Manzoni, unita a quella di Dante, è da oggi custodita con quella dei Grandi di Santa Croce. Questa mattina, nella basilica francescana di Santa Croce, le città di Firenze e di Milano, insieme, hanno inaugurato l’iscrizione dedicata all’autore dei Promessi Sposi nel ricordo del giorno - il 7 novembre del 1628 - in cui il più importante romanzo della cultura italiana ha il suo inizio con la narrazione dell’emblematico incontro tra Don Abbondio e i bravi. “Le città di Milano e Firenze, luoghi mentali del suo ascolto - si legge nell’iscrizione - consacrano la memoria di Alessandro Manzoni unita a quella del Divin nostro Poeta, padre della lingua che i Promessi Sposi hanno fatta italiana affidandola a un’intera società, cioè a tutte le classi nel divenire di una città ecumenica illuminata dalla ragione”. La memoria di Manzoni e Dante, nella basilica, si unisce a quella degli altri grandi della letteratura e della cultura italiana: Vittorio Alfieri (il monumento funebre, scolpito da Canova, è a pochi metri dall’iscrizione), Niccolò Machiavelli, Ugo Foscolo, il poeta che ne I sepolcri ha reso immortale il ruolo di Santa Croce come “tempio dell’itale glorie”, e poi ancora Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Gioacchino Rossini e Leon Battista Alberti. L’iniziativa celebra anche il profondo legame tra Manzoni e Firenze, mettendo ancora una volta in primo piano il ruolo del fiorentino parlato dalle classi colte nella definizione della scrittura dell’ultima edizione dei Promessi Sposi (1840). Nel 1827 Alessandro Manzoni, con tutta la famiglia, è a Firenze dove frequenta e si confronta con il gruppo di uomini di cultura che fanno riferimento al Gabinetto Vieusseux. I suoi preziosi interlocutori sono Gino Capponi e Giovan Battista Niccolini (entrambi sepolti in Santa Croce) ma anche Gaetano Cioni, con cui Manzoni intesse un legame molto stretto.