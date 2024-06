Manzini favorito per la poltrona di vice

Volti nuovi e riconferme si alternano nel consiglio comunale di Fiesole, appena uscito dalla urne, con il Pd pigliatutto, che si aggiudica 7 consiglieri degli undici, che spettano alla maggioranza. A cominciare da Tommaso Manzini (nella foto, capogruppo uscente) e la debuttante Margherita Fioravanti, che hanno fatto incetta di preferenze, ricevendo 546 e 402 voti. Entrano in consiglio anche altri volti noti come Andrea Cammelli e l’ex segretario della Valle del Mugnone Tommaso Rossi, il segretario dell’unione comunale Cosimo Latini. E ancora Olivia Crescioli e Giulia Luchi. Completano i consiglieri l’Ecolò Marta Ghedina Brenna e i tre "civici" Francesco Sottili, Alessandro Casali e Mariano Mozzi. Dei 16 scranni totali, all’opposizione ne spettano 5. Il centrodestra ne occuperà 2: uno con il candidato sindaco Edoardo Canino e l’altro con Andrea Bandelli, che ha ricevuto 124 preferenze. Per entrambi si tratta della prima esperienza. E’ invece un veterano David Tanganelli che stavolta si trova all’opposizione con la lista civica Cittadini per Fiesole, che lo ha visto capogruppo per tre mandati. Accanto a lui siederanno il candidato sindaco Renzo Luchi e Giulia Butera. Per la giunta è prematuro fare pronostici. Qualche nome è però da tempo nell’aria e il gradimento delle preferenze dovrà essere considerato, come Tommaso Manzini che qualcuno vede bene come vicesindaco. Con esperienza ci sono Andrea Cammelli e Alessandro Casali e, perché no?, Francesco Sottili, già assessore al sociale della prima giunta Ravoni.

D.G.