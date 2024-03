"Manuale di sopravvivenza in un condominio", l’esperto. Luca Santarelli dà utili consigli

Quanto valgono le norme di legge e quanto il buonsenso nel dirimere le questioni condominiali? Come si misura un rumore molesto? Quali sono le regole per convivere in condomini sempre più multiculturali? Cerca di rispondere a queste e a molte altre domande il "Manuale di sopravvivenza in condominio" (Maggioli Editore), ultimo libro dell’avvocato e giornalista Luca Santarelli (nella foto con il sindaco Dario Nardella), grande esperto in materia e curatore di alcune rubriche anche sul nostro giornale. Ieri è stato presentato al Centro arte e cultura, in piazza San Giovanni. Moderati da Sabina Ferioli (direttrice di Radio Toscana) e Lisa Ciardi (La Nazione) hanno preso la parola, oltre all’autore, il sindaco Nardella, lo psichiatra e psicoterapeuta Francesco Pratesi Telesio, il consigliere dell’opera di Santa Maria del Fiore Domenico Mugnaini e il teologo don Andrea Bigalli. Fra interventi tecnici e pillole cinematografiche (da Fantozzi a Benigni), l’incontro ha permesso di affrontare alcune delle problematiche più comuni nella vita condominiale, dove il rischio di liti e contenziosi è dietro l’angolo, ma dove "seguendo il buonsenso e affidandosi a un buon amministratore – ha spiegato Santarelli – molte questioni si possono risolvere".