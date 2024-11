ManInarte cresce ancora. Apre la nuova bottega

L’associazione ManInArte, nata nel dicembre 2020 per promuovere l’artigianato, l’arte e la cultura, inaugura una nuova e inedita "Bottega" nella sede di via delle Robinie in zona Doccia. Chiara Caminati, artigiana e presidente dell’associazione, Marinella Marcinno’, esperta vintage, Fran Bobadilla, pittore, Sergio Lipari, artista grafico, daranno vita ad un emporio temporaneo aperto ogni fine settimana, dal venerdì alle 17:30 alla domenica alle 19, e durante la settimana su appuntamento, fino a metà dicembre. L’apertura di questa iniziativa, che ha come scopo anche quello di promuovere esperienze di condivisione e contaminazione tra artisti, è fissata per oggi dalle 17 fino alle 22.