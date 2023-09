Comando Nato a Rovezzano, una manifestazione per bloccarne l’insediamento

Firenze, 8 settembre 2023 – Una manifestazione per bloccare l'ampliamento della caserma Predieri e l'insediamento del comando Nato. Ad annunciare la mobilitazione, decisa dopo l'assemblea pubblica lunedì scorso al parco dell'Anconella, il 'Comitato no comando Nato né a Firenze né altrove’. Appuntamento alle 20.30 di domani al parco d'Arte Enzo Pazzagli a Rovezzano.

La manifestazione prevede una sfilata per via Sant'Andrea e via della Mulina di Sant'Andrea, con presidio finale al parco alle 23. “La Rificolona no comando Nato è il primo evento pubblico dopo il volantinaggio a tappeto dello scorso agosto”, fanno sapere i promotori. Al tempo stesso viene annunciato “un autunno di mobilitazioni ed eventi, che passeranno dalla presenza con materiale informativo alla cena organizzata dal Mercato contadino e dal Cpa Firenze Sud in piazza Elia della Costa a Firenze il prossimo sabato 16 settembre, dalle ore 16, fino alla partecipazione alla manifestazione del prossimo 30 settembre del Comitato No aeroporto a Firenze, in partenza da via Lombardia, nel quartiere de Le Piagge, dalle ore 14”.