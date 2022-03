Firenze, città unite per l'Ucraina nella manifestazione per la pace. Zelensky in video

Articolo : Ucraina, Zelensky in collegamento a Firenze alla manifestazione per la pace

Firenze, 11 marzo 2022 - Sarà Firenze l'epicentro delle mobilitazioni nazionali ed europee per manifestare contro la guerra in Ucraina a favore della pace e del 'cessate il fuoco'. La manifestazione unirà l'Italia e l'Europa sotto una sola bandiera ed un solo nome: 'Cities stand with Ukraine'.

L'appuntamento, voluto fortemente dal sindaco fiorentino e presidente di Eurocities Dario Nardella, si terrà domani a partire dalle 15 in piazza Santa Croce a Firenze e vedrà, tra gli altri, anche l'intervento in collegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il premier ha già svolto diversi collegamenti in video con piazze e istituzioni politiche.

Il raduno vivrà di diversi momenti ben scanditi; sarà introdotto e moderato dalla conduttrice televisiva e scrittrice Camila Raznovich. Gli interventi si svolgeranno direttamente dal sagrato della basilica di Santa Croce dove parleranno oltre al sindaco Nardella, alcuni sindaci italiani tra cui il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri.

Verrà, inoltre, allestito un maxischermo sul quale saranno trasmessi alcuni contributi tra cui quelli del Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, del sindaco di Kiev, Vitalij Klyčko e dei primi cittadini di Atene, Kṓstas Bakogiánnīs, di Varsavia, Rafał Trzaskowski e di Marsiglia, Benoît Payan.

Saranno presenti in piazza anche ministri Andrea Orlando, Enrico Giovannini, Patrizio Bianchi e Roberto Speranza; il Presidente di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, il Presidente dei Verdi Ucraini Vitaliy Kononov, il climatologo e Presidente del Comitato Scientifico di EV, Luca Mercalli; il Sindaco di Milano, Beppe Sala; il Portavoce Nazionale Invisibili in Movimento, Aboubakar Soumahoro, il Segretario Generale dei Greens/EFA, Vula Tsetsi.

Dallo schermo sarà trasmessa anche l'esecuzione dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che dal cenacolo di Santa Croce suonerà 'Ave Verum Corpus' di Wolfgang Amadeus Mozart. Non sono previsti cortei e la manifestazione si svolgerà in forma statica.

La mobilitazione potrà essere seguita anche sui canali social con l'hashtag #CitiesWithUkraine. La partecipazione alla manifestazione sarà ad accesso libero, con obbligo di mascherina nel rispetto delle norme di prevenzione dal Covid.

A seguire l'elenco degli enti, associazioni, comuni, formazioni politiche che hanno aderito alla manifestazione

Comuni che hanno aderito

Arezzo, Assisi, Avellino, Bari, Bagno a Ripoli, Belluno, Bergamo, Bologna, Borgo San Lorenzo, Brescia, Cagliari, Calenzano, Capannori, Carpi, Collesalvetti, Crema, Cremona, Figline-Incisa, Genova, Greve in Chianti, Gualdo Tadino, Latina, Lecce, Lecco, Lucca, Mantova, Marradi, Marzabotto, Montaione, Milano, Napoli, Nuoro, Palermo, Pesaro, Pontassieve, Potenza, Prato, Reggello, Reggio Calabria, Rignano sull'Arno, Roma, Scandicci, Sesto Fiorentino, Sestri Levante, Signa, Torino, Venezia, Coordinamento Comuni per la pace provincia di Torino, Diaconia valdese fiorentina,

Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Toscana, Rete dei Comuni sostenibili

Associazioni

Acli, Aduc, Ali Lega delle Autonomie locali, Anci, Anpi, Arci, Articolo 1, Azione!, Cgil, Cisl, Uil, Uisp, Filarmonica di Firenze Rossini, Fondazione Symbola.

Formazioni Politiche

Italia Viva, Forza Italia,Partito Democratico, Più Europa, Psi, Sinistra Italiana,Verdi Europei.