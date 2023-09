Firenze, disagi alla viabilità per la manifestazione contro l'aeroporto. Ecco quando

Firenze, 29 settembre 2023 - Domani, sabato 30 settembre, dalle 15 è in programma una manifestazione legata contro l'ampliamento del nuovo aeroporto di Peretola. E' previsto un corteo nelle zone di Peretola, Piagge, Brozzi con passaggio in via Baracca e viale Gori. Sono perciò possibili disagi alla circolazione (in particolare per l’ingresso all’autostrada A11 e per l’accesso al Viadotto dell’Indiano) e al trasporto pubblico In vista di possibili disagi si consiglia a chi deve percorrere questi tratti di consultare prima l’infomobilità cittadina e i pannelli a messaggio variabile. Per le deviazioni del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane www.at-bus.it.