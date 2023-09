No aeroporto in corteo con i sindaci della Piana. Oltre 600 partecipanti

Firenze, 30 settembre 2023 – Sfila il corteo contro il progetto di potenziamento dell'aeroporto di Peretola con la nuova pista. Oltre 600 i partecipanti che alle 15 sono partiti dalle Piagge per la manifestazione che passerà dalle zone di Brozzi, Quaracchi e Peretola, attualmente sorvolate dagli aerei in transito, per poi arrivare davanti all'aeroporto dove la manifestazione si concluderà.

Alla manifestazione, insieme ai rappresentanti dei comitati e delle associazioni ambientaliste partecipano anche rappresentanti dei sindacati, esponenti del Collettivo di fabbrica ex Gkn con le nuove cargo bike prodotte nello stabilimento, e i sindaci di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Carmignano.

Il corteo interessa le zone di Peretola, Piagge, Brozzi con passaggio in via Baracca e viale Gori. Sono perciò possibili disagi alla circolazione (in particolare per l’ingresso all’autostrada A11 e per l’accesso al Viadotto dell’Indiano) e al trasporto pubblico. Linee di At deviate o limitate: la 5, 29, 30, 35, 56, 66, 68, 30.