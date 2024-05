’Mamma tour’, la camminata . Dediche e poesie tra i sentieri

Alla scoperta delle radici, attraverso sentieri e percorsi del Chianti inesplorati di incantevole bellezza. Tra lune monumentali, quella di Mauro Staccioli accanto all’Osservatorio astronomico di Torre Luciana, pievi antiche, boschi e strade bianche. In tutto un percorso di 11 chilometri tra Mercatale e San Casciano lungo il quale cittadini camminatori porteranno i loro pensieri, e poesie dedicate alle loro mamme. Tra loro ci sarà anche lo scrittore Marco Vichi che leggerà le sue composizioni scritte per la madre. Si tratta di Mamma Tour un’iniziativa organizzata da Comune e associazioni del territorio e che si terrà oggi alle 9 con ritrovo a Campoli. L’iniziativa è organizzata da Il labirinto, Comunità Toscana Il Pellegrino, Fondazione Macinaia, per Crescere Insieme, ìcooperativa Le Rose, il Campo Stelle, associazione Via Romea Sanese Accessibile, gruppo Trekking Senese, le parrocchie di Santa Maria di Mercatale e Santo Stefano in Campoli in collaborazione con il Comune di San Casciano. L’evento di oggi è uno degli appuntamenti del ciclo di percorsi e camminate per tutti organizzati fino all’8 giugno. Nello specifico le prossime date saranno sabato 18 maggio in cui la camminata sarà intercalata da canti, balli e fisarmonica insieme a Marlene Fuochi lungo un percorso di 5 chilometri nei dintorni di Santo Stefano a Campoli e con pranzo presso la pieve, e sabato 8 giugno quando la camminata sarà lungo il fiume Pesa a "Contare le lucciole". In questo caso partenza da Cerbaia.

AnSet