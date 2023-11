Maltempo, i ringraziamenti della vicesindaca: "Il Comune è grato a chi si è speso per aiutare"

Di fronte alla tragedia di Campi, le storie vissute da Signa nel sono passate in secondo piano. Eppure anche una piccola porzione del Comune è stata invasa dalle acque, in particolare San Piero a Ponti. E tanti signesi, sono stati direttamente protagonisti di iniziative di aiuto. "Per questo, ora che si sta lentamente tornando alla normalità, tengo molto a far sentire la gratitudine del Comune – spiega la vicesindaca di Signa, Marinella Fossi – verso tutte quelle realtà che si sono spese per aiutare, fornire pasti caldi, spalare il fango, soccorrere". Un lungo elenco di associazioni, società sportive e aziende unite nello sforzo. "Non potendo citare tutti – prosegue Marinella Fossi – voglio indicare associazioni e realtà strutturate, che sono state poi coordinate da Giorgia Salvadori negli interventi: i Circoli Rinascita di San Piero a Ponti, Dino Manetti e Rivo Brogi che per i pasti a centinaia di volontari e cittadini, la Misericordia di San Mauro, e di San Piero e la Pubblica assistenza di Signa che li hanno consegnati, il Signa Calcio con il suo Mcl che li ha preparati e fatti consegnare dai calciatori, il Forno Sguanci, il locale Cartabianca, la sezione soci Coop di Signa, il Penny Market, la Pasticceria Catania e l’azienda Pastacaldi che hanno messo a disposizione prodotti alimentari e non, la Pro loco, l’associazione Pollicino Onlus, la Mesticheria Rastrelli, l’associazione "Un calcio per tutti, con Alessio Pancani e l’Ortofrutta Erbavoglio, l’Anpi di Signa e provinciale, la Farmacia Santi. Un grazie alla polizia municipale col comandante Fabio Caciolli e al coordinamento di protezione civile, con il geometra Minucci, ai consiglieri e a tutta la macchina comunale". "A fianco delle istituzioni – conclude Fossi – c’è stato o impegno del volontariato organizzato e di cittadini. Grazie".

Lisa Ciardi