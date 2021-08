Dopo un luglio torrido, ed un mese di agosto che non ha lasciato respirare e dormire i fiorentini, la situazione sembra destinata a cambiare rapidamente. Dopo Lucifero, l’ondata di caldo che ha tenuto la città sotto scacco, sta per arrivare la pioggia. La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso...

Dopo un luglio torrido, ed un mese di agosto che non ha lasciato respirare e dormire i fiorentini, la situazione sembra destinata a cambiare rapidamente. Dopo Lucifero, l’ondata di caldo che ha tenuto la città sotto scacco, sta per arrivare la pioggia.

La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un avviso di codice giallo per domani, lunedì 23 agosto, per l’avvicinarsi di una perturbazione che porterà temporali forti sulla regione. Le precipitazioni, si riferisce, "con intensità forte, o localmente molto forte, sono più probabili in mattinata sulle zone nord-occidentali e Appennino tosco-emiliano, nel pomeriggio sul centro-sud della regione, in particolare nel Senese e nell’Aretino". Previste possibilità di colpi di vento e grandinate. Inoltre, riferisce la Protezione civile della Regione Toscana, saranno possibili fenomeni intensi "occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone e in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Saranno possibili gli effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, che potrebbero verificarsi in maniera repentina ed improvvisa. Già dalal giornata di oggi, secondo il consorzio Lamma, anche le temperature subiranno una forte discesa. La massiam prevista, infatti, si aggira sui trenta gradi, ben lontana dagli oltre quaranta gradi di qualche giorno fa. Sempre secondo il consorzio, l’orario di inizio di piogga in città potrebbe essere nel primo pomeriggio, verso le 14, per poi protrarsi fino a notte inoltrata.

Il maltempo, però, sembra destinato a fermarsi poche ore su Firenze, che però continuerà a godere di temperature decisamente più fresche.