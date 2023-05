Malmantile, torna la festa medioevale più famosa della Toscana

Cavalieri, musici, saltimbanchi e arcieri saranno protagonisti domani, il 28 maggio e il 2, 3 e 4 giugno della XXVIII edizione della Festa Medievale di Malmantile. Torna così il tradizionale appuntamento che, ogni anno, anima l’antico borgo fortificato, posto sulle colline di Lastra a Signa. Durante la manifestazione si potranno ammirare artigiani e mestieranti a lavoro, assistere a duelli, divertirsi al gioco "buttalo in botte", ascoltare le storie narrate da erranti cantastorie. E ancora, sarà possibile imbattersi nel corteo storico, osservare i falconieri e incrociare lo sguardo di qualche giullare, il tutto accompagnati dalle note dei musici itineranti. Tutti i pomeriggi uno spazio verrà dedicato ai più piccoli, mentre all’Hosteria o nei "ristori" situati lungo il percorso si potranno trovare piatti tipici e spuntini. La festa, giunta quest’anno alla ventottesima edizione, richiama ogni volta migliaia di visitatori da ben oltre i confini di Firenze e della Toscana, grazie anche a un’organizzazione che coinvolge un po’ tutta la comunità. Il paese di Malmantile infatti ogni anno si mette in moto impegnandosi nella preparazione dell’evento e nell’allestimento del paese. Tutti i figuranti, gli ideatori e gli organizzatori sono volontari della locale Misericordia e il ricavato della festa viene interamente destinato al potenziamento dei servizi dell’associazione. Biglietto d’ingresso 3 euro. Il 27 maggio e il 3 giugno gli eventi prenderanno il via alle ore 19; il 28 maggio e il 2 e 4 giugno alle ore 16. Ci sarà un bus navetta dai parcheggi delle Quattro Strade e delle zone limitrofe.

Lisa Ciardi