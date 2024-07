Chi è il magnate russo Alexey Fedorychev: la villa a Firenze, la società a Monaco, le squadre di calcio e basket

Firenze, 30 luglio 2024 – Immobili in tutto il mondo, yacht e jet per spostarsi. La sua villa Torre del Gallo –costo 38 milioni di euro – a Pian dei Giullari era uno dei suoi tanti possedimenti. Ma al quartier generale fiorentino dell’oligarca russo Alexey Fedorychev, questa volta, sono finiti i sigilli della procura e della guardia di finanza.

Alexey Fedorychev, fondatore della società Fedcom e presidente dell'As Monaco Basket (Foto Ciamillo)

Dopo le indagini delle fiamme gialle i beni del magnate russo, 68 anni, sono stati sequestrati. Valore totale del sequestro 41 milioni di euro. Potremmo dire ‘briciole’ per un oligarca con un patrimonio stimato di un miliardo, inserito nel 2006 da Forbes nella classifica degli uomini più ricchi della Russia.

Le indagini sono scattate in seguito alle informazioni rilasciate dalla procura anticorruzione di Kiev. Alexey Fedorychev ha acquistato quella villa da sogno sulle colline più belle di Firenze nel 2014. Peccato però che quei 38 milioni di euro spesi sarebbero frutto del reinvestimento di proventi illecitamente accumulati.

Alexey Fedorychev è indagato in Ucraina per corruzione, frode e riciclaggio. Nell’ordinanza firmata dal pm Beatrice Giunti e dal gip Agnese Di Girolamo, si legge che nel 2014 e dal 2017 al 2018 il magnate russo avrebbe corrotto con circa 660mila dollari Petro Vovchuk, ex presidente del cda della State Food and Grain Corporation ok Ukraine (Sfgcu), uno dei principali enti per le esportazioni di cereali di proprietà statale. Il tutto per garantirsi contratti di ingaggio e poi rivendere grano ucraino a prezzo molto inferiore. E adesso Fedorychev deve anche rispondere all’accusa di non aver mai pagato a Sfgcu il grano ottenuto per un totale di oltre 60 milioni di dollari, e di riciclaggio per aver reinvestito questi soldi in beni di lusso e società con sede in paradisi fiscali.

La guardia di finanza a Torre del Gallo, la villa da sogno dell'oligarca a Pian dei Giullari

Ma chi è Alexey Fedorychev? Nato il 3 agosto 1955 a Krasnogorsk nell’Oblast di Mosca, l’imprenditore ha iniziato la sua attività negli anni Ottanta, dedicandosi in particolare al commercio di fertilizzanti. Negli anni Novanta ha fondato la sua attuale società, la Fedcom, nel principato di Monaco. Una azienda specializzata nel commercio di fertilizzanti e materie prime.

Negli anni 2000 le società del magnate hanno acquisito quote di controllo della squadra di calcio Dinamo Mosca. Gli investimenti dell’oligarca nella squadra russa, per un totale di circa 100 milioni di dollari, hanno permesso alla Dinamo di acquistare o affittare giocatori del calibro di Tiago Silva, Cìcero Semedo, Andres Mendoza e molti altri.

Nel gennaio del 2022 Alexey Fedorychev è diventato poi patron dell’As Monaco Basket. Sposato e con due figli, l’oligarca russo possiede un jet privato Bombardier Global 6000 e uno yacht di lusso TIS Lussen da 4500 tonnellate.