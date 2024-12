Magia e illusionismo, torna ’Magic Florence’. Sul palco Mattia Boschi e un cast internazionale

Ci saranno Erik Smok, Zazza, Fra Adriano, Franky Mattew, Kagliostro e…. I fuoriclasse internazionali della magia e dell’illusionismo si danno appuntamento al Teatro Cartiere Carrara per domani sera (ore 21) in occasione di ’Magic Florence’, il grande evento ideato da Mattia Boschi, mago e illusionista originario di Campo, da tempo lanciato verso scenari mondiali. Giunto all’ottava edizione, ’Magic Florence’ avrà come tema trainante proprio il numero otto, universalmente riconosciuto come numero dell’equilibrio cosmico. Spunto perfetto per Erik Smok, illusionista che affonda la propria arte nella psicologia e nelle dinamiche della mente. Con risultati strabilianti, come dimostra il successo dei suoi spettacoli, tra cui il recente e applauditissimo ’Hypnotical’.

E grande è l’attesa per vedere all’opera Nicola Lazzarini in arte Zazza, vincitore di premi prestigiosi e pronto a rappresentare l’Italia ai campionati del mondo di magia 2025. E ancora, Fra Adriano, che frate lo è per davvero – francescano – ma con una straordinaria vocazione per la magia e spettacoli con cui raccoglie fondi per tante iniziative benefiche. Da Napoli arriverà poi Franky Mattew, grande virtuoso della magia con le colombe cresciuto alla corte dell’immenso Mago Milton, e più volte in gara in competizioni internazionali, in cui ha rappresentato l’Italia. Ben 600mila follower e 350 milioni di visualizzazioni certificano la fama di Kagliostro (all’anagrafe Alessio Nonfanti), ’MagiComico’ che da oltre 20 anni incanta il pubblico con stile personale e inconfondibile. A condurre il pubblico in questa notte magica sarà lo stesso Boschi, illusionista e prestigiatore amatissimo dal grande pubblico, anche televisivo.