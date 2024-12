’Magia di eventi’ il Natale si accende

Archiviata da quest’anno la "Sagra degli antichi sapori", Lastra lancia il nuovo cartellone "Magia di eventi" in vista del Natale. A presentarlo, ieri, il sindaco, l’assessore Galli, il consigliere regionale Merlotti, il maestro Marino, l’artista Alessandro Calonaci e Leonora Biotti,. Si partirà il 7 (ore 16, Villa Caruso) con il presepe artistico di Giovannoni e (ore 21, Mcl Ginestra ) col concerto dell’Orchestra del Maggio Musicale. L’8 quindi, mercatino dell’antiquariato (dalle ore 9.30, in centro), laboratori per bambini di Confcommercio, inaugurazione del presepe (ore 11, Misericordia) e stand gastronomici (tutti i fine settimana), torneo di burraco a cura dell’Auser (ore 15.30, Villa Caruso), mercatino, banda e accensione dell’albero a Malmantile (dalle 16.30). Eventi fino al 22, anche al Centro sociale e in biblioteca. Programma nel programma, quello del "Primo Festival di Natale tra le mura" in piazza Garibaldi. Qui il saggio musicale delle scuole (19, ore 18), lo spettacolo "Gallina Vecchia" di Augusto Novelli a cura di Alessandro Calonaci e Compagnia Mald’estro (20, ore 21), omaggio a Frank Sinatra (21, ore 21), esibizione della Corale Amedeo Bassi (22, ore 17) e della banda della Misericordia (22 dicembre, ore 20.45).

Li.Cia.