Maggio musicale Firenze: Cutaia esulta per il finanziamento e guarda avanti

Dal Cda della Fondazione Cr

Firenze arriva il milione atteso e il commissario del Maggio musicale, Onofrio Cutaia, esulta: "È una splendida notizia", che "stava dentro la mia proposta di piano di risanamento e rilancio. Siamo molto contenti, perché quella risorsa finanziaria è preziosissima per rimediare ai danni fatti precedentemente". Ora va fatto "un lavoro sul marketing, che, negli anni passati, diciamo fosse un po’ così...", conclude. Sul Maggio interviene anche il sindaco Dario Nardella: "Siamo felici per la decisione. Questo successo è di tutti, abbiamo fatto un lavoro di squadra". E su Cutaia come commissario per altri 6 mesi: "questo ci permetterà di consolidare il processo di rilancio".