Mafia e illuminismo al centro degli ultimi due appuntamenti di Villa Vittoria Cultura

Firenze, 25 settembre 2023 - La stagione 2023 di Villa Vittoria Cultura (viale Strozzi 2, Firenze) si chiude con la presentazione di due libri significativi: uno riguarda la letteratura del 700, un secolo che ha segnato l'evoluzione del pensiero illuminista e, l'altro sulla lotta alla mafia e l'illegalità in tutte le sue forme. La rassegna culturale, diretta da Giovanni Fittante, in partnership con Firenze Fiera e Fondazione Spadolini Nuova Antologia, ha regalato alla città 30 eventi gratuiti da giugno a settembre con la presenza di circa 90 tra autori, relatori e personalità del mondo della cultura e circa 5.000 partecipanti durante tutta la stagione. Questi gli ultimi due incontri, a ingresso libero. Mercoledì 27 settembre alle ore 18.30 appuntamento con “Aspetti letterari del settecento italiano. Dal carteggio Giuseppe Tiberi – Giuseppe Pelli Bencivenni". Interverrà l'autrice, Gabriella Izzi Benedetti. Introduce Giovanni Fittante, presidente di villa Vittoria Cultura. Modera la giornalista Elena Tempestini. Interverranno anche lo scrittore, saggista e critico d'arte Ugo Barlozzetti e la critica letteraria Erika Bresci. Letture a cura dello scrittore Enea De Vita. Giovedì 28 Settembre alle ore 18.30 sarà invece presentato il libro di Sabrina Sezzani “Storia e non storia di Rossella Casini. La donna che non mi hanno lasciato diventare”. E' il racconto di una ragazza che ha voluto ed ha saputo ribellarsi pagando un prezzo altissimo, con la vita, il suo senso civico e la sua volontà di credere nella giustizia. “Credo che sia un insegnamento importante per le generazioni future”, commenta il presidente di Villa Vittoria Cultura, Giovanni Fittante, che ricorda come a Firenze sia stato intitolato un giardino alla protagonista del libro, Rossella Casini. Porteranno i saluti Luca Milani, presidente del consiglio comunale di Firenze, Agnese Larosa, presidente Associazione Nosside, Mimma Dardano, presidente dell'associazione il Gomitolo Perduto. Modera Giovanni Fittante, presidente Villa Vittoria Cultura. Oltre all'autrice del libro, Sabrina Sezzani, intervengono, Salvatore Calleri, presidente Associazione Antonino Caponnetto, Anna D’Amico, dell' Associazione Libera Toscana e Giovanni Grossi. Letture di Gloria Sabatini.