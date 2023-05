Maestri del Lavoro L’elenco completo dei premiati fiorentini

Sono 79 (33 dei quali a Firenze e provincia) i nuovi Maestri del Lavoro. Quest’anno la tradizionale cerimonia in Palazzo Vecchio si svolgerà nella prima settimana di dicembre, in concomitanza con le celebrazioni del centenario della ’Stella al Merito del Lavoro’,. Per legge, la stella comporta il titolo di Maestro del Lavoro e viene concessa, ogni anno, a un ristretto numero di lavoratori dipendenti che si sono distinti per laboriosità, impegno e serietà sul lavoro. Di norma, la cerimonia di consegna si tiene il 1° maggio ed è organizzata dalla prefettura con la collaborazione del Consolato regionale dei Maestri del Lavoro.

Ecco l’elenco dei fiorentini: Dionisio Acciai (Eldes, Scandicci), Lara Aglietti (Salvatore Ferragamo), Tiziana Anesi (Celine Production, Strada), Lara Baccetti (Leo France), Marco Bardazzi (Enel Global Services), Fabio Bazzaco (Leonardo, Campi), Lorenzo Bazzani (Enel Global Services), Stefania Benvenuti (Leonardo, Campi Bisenzio), Antonino Bertolami (Hotel Savoy-Rocco Forte & Family), Massimiliano Bettini (Rosss, Scarperia e San Piero), Lucia Bongioanni (Nuovo Pignone), Laura Brunetti (Busitalia Rail Service), Lucia Campanaro (Poste Italiane, Sesto Fiorentino), Gianni Ceccherini (Nuovo Pignone Tecnologie), Luisa Chiarelli (Ance Toscana, Consulta autonoma toscana dell’industria edilizia, Fiorenza Ciullini (Leonardo, Campi), Grazia Colacicco (Nuovo Pignone Tecnologie), Massimo Corsinovi (Nuovo Pignone), Massimo Cosi (Leonardo, Campi), Fabrizio Falli (Rete Ferroviaria Italiana), Marianna Filippone (Celine Production, Strada), Carla Francioni (Leo France), Laura Gamberi (Nuovo Pignone International), Claudio Giunti (Leonardo, Campi), Salvatore Lombardo (Romei, Scarperia e San Piero), Andrea Manghisi (Schneider Electric), Maria Grazia Melandri (Menarini), Luisella Menchini (Poste Italiane), Irene Panchetti (Rosss, Scarperia e San Piero), Mara Paperini (Leo France), Paolo Pineti (Buzzi Unicem, Settimello), Nicola Santoro (Leonardo, Campi).