Macchina nel fiume, automobilista salvato dai vigili del fuoco

Firenze, 5 settembre 2024 – Disavventura a lieto fine per un automobilista finito con la sua macchina sull’argine del fiume nel comune di Rufina, in località Scopeti. Subito sono stati attivati i vigili del fuoco e, in un primo tempo sono stati inviati anche i sommozzatori, fatti poi rientrare. I vigili del fuoco hanno recuperato la persona rimasta all’interno dell’abitacolo e l’hanno trasportata sulla strada e affidata al personale sanitario. L’autovettura è stata recuperata con l’intervento dell’autogru dei vigili del fuoco.