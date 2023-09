Macché città da mordi e fuggi . Fiesole ritorna agli antichi fasti

Fine settimana carico di eventi quello appena trascorso, a partire dalla consegna del Premio Maestri del Cinema fino alla giornata dedicata agli Etruschi, e Fiesole torna a riempirsi di visitatori, che scalzano i turisti "mordi e fuggi". L’"invasione" è iniziata sabato mattina con gli studenti del Gobetti volta, che hanno presentato il loro spettacolo "Le Troiane" al Teatro romano; una trentina di attori sul palco e circa 1500 gli spettatori nella cavea.

Bilancio positivo per la tre giorni del festival della Nuova Città della Fondazione Michelucci, con visite guidate, seminari e dibattiti che hanno richiamato a Fiesole architetti, urbanisti e diversi politici.Oltre 300 persone, ovvero tutto esaurito si è registrato anche al Teatro di Largo Farulli per la consegna del Premio Fiesole alla registra Liliana Cavani; la prima donna a ricevere il prestigioso riconoscimento cinematografico istituito dal Comune di Fiesole nel 1966. Sold out anche agli otto eventi che domenica hanno animato "Gli Etruschi dall’alba al tramonto", la giornata che ha permesso di approfondire non solo la storia della città, ma gli aspetti più vari della cultura che l’ha permeata per secoli. Apprezzato il focus sul Museo e l’annuncio che una spazio sarà destinato a mostre temporanee di archeologia.

E poi i mercati: quello della terra, organizzato dal distretto biologico e Slow food dove è stato presentato il progetto "Orto in condotta" con la scuola di Pian di Mugnone e lo svuota cantine che ha sfidato il vento di piazza Mino. A chiudere la serata di piazza targata Pro Loco con 100 persone "Sono molto felice che Fiesole stia tornando a vivere in maniera così intesa oltre all’Estate Fiesolana- ha osservato il sindaco Anna Ravoni- anche nei fine settimana grazie a iniziative commerciali, culturali e tematiche".

D.G.