Ma l’hub di alta formazione sarà qui

Appartamenti per realizzare housing sociale, un centro per l’alta formazione, una ludoteca e aule e laboratori. Sono questi i punti cardinali per i quali passerà la rinascita dell’ex Meccanotessile. Una rotta tracciata da Palazzo Vecchio negli anni, per dare nuova vita alla struttura. I lavori sono stati inaugurati una decina di giorni fa e puntano, intanto, alla realizzazione del centro giovani, mentre procede il cantiere per il social housing, con completamento delle residenze programmato entro l’anno e la destinazione all’Università di Firenze dell’area precedentemente prevista per l’Isia. Il piano prevede anche una zona dove sarà realizzata una sorta di piazza coperta con servizi di ristoro per studenti e cittadini. Questi ultimi lavori saranno realizzati, da programma, entro la fine dell’anno. "La progettazione degli spazi – aveva affermato l’assessora ai Lavori Pubblici, Titta Meucci, la scorsa settimana – sarà adeguata alle esigenze della didattica e dei servizi agli studenti manifestate dall’università. Un ulteriore passo nella rigenerazione di un’area abbandonata dagli anni ‘70 e che ora si propone sempre più come hub di alta formazione, innovazione abitativa e sociale e valorizzazione della dimensione pubblica e di servizio".