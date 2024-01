Lyceum Club, la cultura è donna: "Un anno ricco di iniziative"

La forza e il grande impegno culturale delle donne che non conosce confini né barriere. E’ quello che è emerso alla presentazione del programma 2024 del Lyceum Club Internazionale di Firenze, che si è svolta in Palazzo Vecchio alla presenza del presidente del Consiglio comunale, Luca Milani, della vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini, di Giovanna Corsi, presidente del Lyceum e di una nutrita rappresentanza di socie e simpatizzanti. "Il Lyceum si conferma una presenza culturale importante a Firenze" ha affermato Luca Milani. "Una presenza che si rifà direttamente ai primi club che sono nati ai primi del ‘900 a Londra, a Parigi e nelle principali città europee". "Un programma ricco di eventi, persone e umanità - ha aggiunto Alessia Bettini -. Un contributo importante per vincere la sfida di tramandare ai giovani il valore del sapere e della cultura che Firenze rappresenta".

"Sarà un anno ricco di tante proposte con un’attenzione particolare verso Firenze e le sue istituzioni che ci permette di proseguire il cammino di approfondimento e divulgazione di ogni ambito del sapere" il commento della presidente Giovanna Corsi. Ben 70 gli eventi in programma nella sede di Palazzo Adami Lami in Lungarno Guicciardini 17, fra conferenze, incontri, concerti ma anche visite a città, luoghi del sapere e mostre d’arte che abbracciano per intero le sei sezioni del Lyceum: dalle attività sociali all’arte e alla letteratura, dalla musica ai rapporti Internazionali fino alle scienze all’agricoltura. Il 2024 segna anche l’inizio della collaborazione con l’Accademia Stauffer Cremona e con la Fondazione Osservatorio Ximeniano che sarà coinvolto in uno dei primi incontri, il 19 gennaio (ore 17,30) quando Andrea Cantile parlerà sul tema "I cabrei di Santa Maria Nuova: da strumenti di gestione a fonti per la storia del paesaggio agrario".

Sarà affidato a tre giovanissime musiciste italiane il concerto inaugurale in programma il 22 gennaio (ore 18) con musiche di Haydn, Mendelssohn e Turina sulle tracce del rapporto fra La musica e il viaggio. "Firenze 1910: l’Impressionismo al Lyceum" sarà al centro dell’iniziativa del 3 marzo che vedrà coinvolti, a confronto, specialisti e studenti del Liceo Classico Musicale Dante. In ricordo di Eleonora Duse a 100 anni dalla scomparsa, il 3 ottobre (giorno del suo compleanno) il Lyceum ne celebrerà la sua pionieristica figura di donna libera inserita nella scena culturale internazionale. Tutti gli eventi su: www.lyceumclubfirenze.it

Fiamma Domestici