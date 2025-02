Lutto a Borgo San Lorenzo. “Niente sarà più come prima senza di te cara Gabriella”

Borgo San Lorenzo (Firenze), 16 febbraio 2025 – Borgo San Lorenzo in lutto per la scomparsa di Gabriella Timori. Una vita per la sua pasticceria dove era facile incontrarla un po’ a tutte le ore: dall’alba al tramonto Gabriella era lì, sempre pronta ad accogliere i clienti con la sua gentilezza innata, e rara, che mancherà a tutto il paese. Un sorriso ospitale, come una carezza in una giornata storta, un caffè delizioso e una battuta: ecco la preziosa ricetta di una donna forte che ha fatto la storia del commercio di Borgo nella pasticceria Valecchi, oggi ultracentenaria.

Persona affabile, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Lo ricordano bene i colleghi negozianti che hanno espresso per Gabriella parole di cordoglio: “Ieri ci ha lasciato una delle colonne portanti della nostra via, niente sarà più come prima senza di te cara Gabriella. Riposa in pace veglia sulla tua famiglia e sulla tua amata Malacoda”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia e per le figlie, Serena e Benedetta, amatissime da Gabriella: l’hanno seguita e accudita fino all’ultimo nel dolore della malattia. A questi pensieri di vicinanza si aggiungono anche le sentite condoglianze della Nazione. La camera ardente sarà lunedì 17 febbraio alla Misericordia di Borgo. Martedì alle 11 l’ultimo saluto nella Pieve di Borgo San Lorenzo.