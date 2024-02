Lupi, gli avvistamenti non calano: "Ora un’assemblea straordinaria"

Resta alto l’allarme, a Lastra a Signa, dopo i ripetuti avvistamenti di lupi (o presunti tali) da parte dei cittadini. Proprio per affrontare la questione, l’amministrazione comunale, in accordo con l’ufficio regionale "Task Force Lupo", ha organizzato un’assemblea pubblica per il prossimo 27 febbraio (ore 18) in sala consiliare. Intanto, sempre il Comune sta monitorando la vicenda attraverso le segnalazioni dei cittadini e tramite l’installazione di fototrappole, anche per capire se quelli avvistati siano veri lupi, ibridi (incroci fra lupi e cani) o cani inselvatichiti. Infine, sono stati diramati alcuni consigli, forniti direttamente dalla task force regionale. "Si raccomanda di evitare ogni comportamento che avvicini e abitui il lupo all’uomo, attraverso l’offerta di cibo – spiegano -. È necessario mettere in atto misure di prevenzione/difesa dal conflitto, monitorare gli incontri insoliti (comportamenti anomali del lupo) e segnalarli alle autorità competenti. Quando l’incontro avviene a piedi, è bene fermarsi e mantenere la calma, senza scappare: se il lupo si allontana, il suo comportamento è da ritenersi normale. Se dopo alcuni secondi continua a stare fermo, occorre agitare le braccia ed emettere suoni o rumori per farlo allontanare. Eventuali comportamenti aggressivi come ringhiare, scattare verso l’uomo o morsicare, devono essere segnalati immediatamente alle autorità in quanto pericolosi. Altre importanti regole: non lasciare mai cibo per cani e gatti a disposizione di notte, gestire in modo appropriato i rifiuti organici, mettendoli negli appositi contenitori e abbassando il manico in modo di attivare la chiusura anti-animale o esponendoli immediatamente prima del ritiro.

Nelle colonie feline, somministrare cibo con frequenza e in piccole quantità, evitando che rimanga a disposizione e segnalare eventuali scomparse di gatti. Custodire in orario notturno gli animali di affezione (cani, gatti, conigli, asini o altro), evitare di portare in passeggiata cani femmina in fase di estro o pro-estro e tenere i cani al guinzaglio. Ricordiamo – conclude la nota - che il lupo è una specie d’interesse comunitario tutelata ed è quindi di estrema importanza comprendere l’attività di monitoraggio in corso". Per info e segnalazioni: cellulare/Whatsapp 366.6817138 (risponde il personale della Task Force Lupo), [email protected].