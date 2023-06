L’Università premia i laureati più bravi Consegnati anche i diplomi ai prof emeriti

Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici all’Università di Firenze. La rettrice Alessandra Petrucci ha consegnato ieri i diplomi di professore emerito e onorario a undici docenti: Concetta Bianca, Alberto Brandi, Paolo Capretti, Daniele Dominici, Stefano Manetti, Giorgio Mastromei, Anna Nozzoli, Enio Paris, Felicita Pedata, Carlo Pratesi, Ida Zatelli. Sono state poi consegnate le medaglie dell’Ateneo a 25 tra docenti e tecnici-amministrativi collocati in quiescenza: Nicoletta Berardi, Antonino Salvatore Calabrò, Fiorella Casamenti, Giulio Cifarelli, Claudio Luchinat, Niccolò Marchionni, Saverio Mecca, Paola Angela Mura, Raffaele Paloscia, Riccardo Pini, Angelo Rettori, Rita Svandrlik, Luca Toschi e Marcello Verga del personale docente e Arcana Agnoletto, Cristina Bellucci, Susanna Crocetti, Patrizia Facchiano, Daniela Ferrati, Renato Radassao, Maurizio Salvi, Cinzia Semplicini, Paola Tozzi e Stefano Ugolini per il personale tecnico-amministrativo.

"Questi riconoscimenti non esprimono solo il merito scientifico o professionale, ma anche l’adesione ad un più ampio complesso di valori, che richiamano la fedeltà all’istituzione, la diuturnità e la continuità del lavoro, l’impegno - ha sottolineato la rettrice Alessandra Petrucci -. Non sono ricompense da distribuire o trofei da esibire, ma gratificazioni, che considerano anche il modo con cui si è agito per diventarne degni: sono espressioni di una metodica disciplina del primeggiare su se stessi, che si riverbera in un esercizio interiore, cifra che universalmente rivela valori di rettitudine, forza e trasparenza".

La cerimonia si è conclusa con il conferimento del diploma di laurea a studentesse e studenti che hanno conseguito il titolo nell’anno passato con il massimo dei voti e nel minor tempo possibile: Marco Ammazzini, Ettore Pistolesi, Leonardo Brunetti, Tommaso Canalicchio, Lorenzo Cardini, Edoardo Cipriani, Angela Curcio, Matilde Fabrizio, Caterina Facchini, Matteo Orlandi, Elia Pucci, Carolina Sarti e Camilla Vannucchi. Per la prima volta è stato consegnato il diploma di laurea anche alle migliori studentesse laureate nei corsi di area Stem (Science Technology Engineering Mathematics): Elena Maini, Sara Salvadori e Giulia Tatini (nella foto).