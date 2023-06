Lungarno Torrigiani, le pietre si sollevano. Subito un sopralluogo

Firenze, 10 giugno 2023 – Il lungarno Torrigiani torna a preoccupare i fiorentini: a distanza di 7 anni dal crollo, una vera e propria voragine che ‘inghiottì’ una ventina di auto, le pietre sul marciapiede all’altezza del civico 35 si sono in parte staccate e rialzate. A rendersene conto il consigliere comunale della Lega Massimo Sabatini che ha allertato immediatamente Publiacqua e presentato una domanda di attualità. Da Palazzo Vecchio, fanno sapere che i tecnici hanno provveduto, non appena ricevuta la segnalazione, a fare un sopralluogo che ha escluso, almeno per ora, problemi alla falda. "Considerando quello che è successo a maggio del 2016, sono molto preoccupato. Ho rilevato personalmente una situazione di instabilità. Tra l’altro anche il bordo della spalletta ha una spaccatura parallela a terra, segno di un movimento in più direzioni e la frattura sembra estendersi anche alla strada". Sul posto anche i tecnici di Avr per programmare i lavori di ripristino del tratto.

ross.c.