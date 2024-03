Lunedì l’open day per aspiranti imprenditori

Una giornata "aperta", completamente dedicata ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo dell’imprenditorialità, ma offerta anche a chi pensa di reinventare o innovare la propria attività. All’open day del Servizio nuove imprese, in programma lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16.30 nel salone ex Borsa Valori della Camera di Commercio di Firenze, gli aspiranti imprenditori conosceranno i servizi offerti da PromoFirenze, dal portale nazionale Nuove imprese, ma anche dagli enti del territorio fiorentino, come l’ecosistema fiorentino per l’innovazione e gli ordini professionali. Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione all’evento, che è gratuito, si può visitare la pagina dedicata sul sito di PromoFirenze oppure scrivere a [email protected].