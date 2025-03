Lunedì inizia il tour della giunta nelle frazioni. Lazzerini e gli assessori incontrano i residenti

Inizia il tour della giunta comunale tra le frazioni: sindaco e assessori incontreranno la comunità "per ascoltare le esigenze e le richieste dei cittadini, confrontandosi sui progetti che riguardano le diverse zone del Comune", spiega l’amministrazione.

"Questi incontri – sottolinea Riccardo Lazzerini - sono fondamentali per instaurare un dialogo diretto con i residenti di ogni frazione. Vogliamo ascoltare le necessità di ogni singola area, confrontarci sui progetti futuri e costruire insieme una visione di sviluppo che tenga conto di tutte le specificità dei nostri territori".

Il primo incontro già fissato è per il 17 marzo: appuntamento alle 18 al circolo di Mezzomonte. È un’assemblea pensata principalmente per i cittadini delle frazioni di Pozzolatico, Colline e Mezzomonte. L’incontro successivo sarà al Circolo Arci del Ferrone, dedicato ai residenti di zona: da segnare sull’agenda la data del 1° aprile alle ore 18. Poi il calendario sarà aggiornato toccando via via tutte le zone del territorio comunale.